استعمال البخاخة والخروج للضرورة القصوى.. نصائح الأطباء لمرضى الصدر

مع بداية فرض الحكومة ارتداء الكمامات الطبية على المواطنين في مختلف وسائل المواصلات والمصالح الحكومية والبنوك تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، يواجه بعض من مرضى الجهاز التنفسي والصدر معاناة أثناء ارتداء الكمامة لفترات طويلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ومعها يقدم أطباء الأمراض الصدرية النصائح لهؤلاء من أجل التعامل السليم مع الكمامة، والتعايش خلال تلك الفترة.

"سامح": إذا شعر مريض الحساسية المزمنة بضيق في التنفس عليه استخدام البخاخة على الفور

الدكتور سامح أحمد أخصائي أمراض صدرية وحساسية، يوضح أن ارتداء الكمامة الطبية مُفيد للغاية لكافة مرضى الجهاز التنفسي، لأنها تجعلهم يتنفسون هواء نقيا خاليا من الأتربة والغبار، وتحميهم خلال الفترة الحالية من فيروس كورونا لأنه يُصيب الجهاز التنفسي، مؤكدًا أنه على الجانب الآخر ارتداء الكمامة لفترات طويلة يُسبب عبئا أكبر على تلك الفئة من المرضى، قائلا: "عندهم الشعب الهوائية ضيقة وبياخدوا أصلا نفسهم بالعافية، والدنيا هتبقى أصعب لما مدخل الهواء كمان يبقى مقفول، وهيواجهوا صعوبة في التنفس".

ويوجه "أخصائي الأمراض الصدرية" بعض النصائح لمرضى الجهاز التنفسي، بأنه يجب البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم الاستغناء عنها تمامًا في مختلف الأماكن المزدحمة، وعدم ارتدائها لفترات طويلة قدر الاستطاعة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمريض عدم ارتدائها إذا كان وحيدًَا في سيارته الخاصة مع ترك منفذ للتهوية، كما أنه يُفضل ارتداء عدد 2 كمامة جراحية فوق بعضهما، من أجل توفير حماية بشكل أكبر.

ويؤكد "سامح" أنه على المريض إحضار البخاخة معه بشكل دائم تحسبًا لأي عرض مرضي، وأنه في حالة شعور مريض الحساسية المزمنة بالصدر بضيق في التنفس، عليه استخدامها على الفور، متابعًا: "أي مريض يشعر باختناق أو ضيق في التنفس عليه الخروج فورا لمكان جيد التهوية، واستخدام البخاخة لمرضى الربو الشعبي، أو الذهاب للمستشفى، وده يتوقف على حالة المريض وقتها".

"قورة": لازم يمنعوا الاستخدام المفرط في الكحول والكلور لأنه هيسببلهم مشاكل صحية كبيرة

وتتفق معه الدكتورة ريم قورة، استشاري الأمراض الصدرية، موضحة أنه يجب على مريض الجهاز التنفسي الالتزام بشكل كامل بالحصول على كل الأدوية خلال تلك الفترة، وأن من يلتزم بالحصول عليها لن يتأثر كثيرًا بارتداء الكمامة الطبية، وتنصح "قورة" هؤلاء المرضى بعدم الخروج في الشوارع في أوقات الذروة قدر المستطاع، ومن يشعر منهم بضيق في التنفس عليه الخروج فورا من المكان المزدحم بالأشخاص إلى آخر جيد التهوية وخلع الكمامة، قائلة: "لازم كل واحد يبقى معاه البخاخة عشان يستخدمها وقت اللزوم، وكمان يمنعوا الاستخدام المفرط في الكحول والكلور لأنه هيسبب لهم مشاكل صحية كبيرة".