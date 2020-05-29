عضو لجنة الفيروسات: مرضى الجهاز التنفسي لا يرتدون الكمامة في هذه الحالة

وجه الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، نصيحة لمرضى الجهاز التنفسي لارتداء الكمامة.

وقال "خطاب"، إنه إذا تواجد مريض بالجهاز التنفسي داخل سيارته بمفرده يمكنه عدم ارتداء كمامة، "فيه ناس بتلبس الكمامة وبتجري بتعمل رياضة، وده مجهود على الجهاز التنفسي ومش مطلوب منك كده".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن كل التجارب التي ظهرت ولا سيما تجارب الولايات المتحدة أشارت إلى أنه إذا تواجد شخصان أحدهما حامل للفيروس ولا يعلم وآخر سليم ولا يرتديان الكمامة فإن احتمال انتقال العدوى يكون بنسبة 100%، وإذا ارتدى الاثنان الكمامة فإن احتمال الإصابة ينخفض ليصل إلى 1.5%.

وأشار إلى أن هناك أنواعًا كثيرة من الكمامات ظهرت وبأسعار مختلفة، لافتًا إلى أن الكمامة n92 أو كما تسمى "الكمامة فلتر" مخصصة للأطباء فقط ولا يحتاجها المواطن العادي، ولكن يحتاج المواطن ما يسمى بالقناع الطبي أو الكمامة ذو اللون الأزرق أو اللبني.