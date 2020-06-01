"تجارية القاهرة": كورونا سيؤثر على حجم العمالة المصرية بالخارج

قال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن تداعيات أزمة كورونا السلبية ستؤثر على سوق العمالة المصرية بالخارج، مثلما سيتأثر جميع عمال العالم.

وأوضح أن تأثر العمالة المصرية التي تتجاوز 9.6 ملايين عامل حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سيكون بنسبة ضئيلة، مشيرًا إلى أن نصيب العمالة المصرية بالخارج لا يتجاوز 8% من إجمالي العمالة في الخارج على مستوى العالم، وفقًا لما جاء بتقرير منظمة العمل الدولية الأخير.

وأضاف "إمام" لـ"الوطن"، أن سعر البترول شكّل عاملًا مؤثرًا على حجم العمالة بالخارج، وهذا سيتبعه تراجع فى استيعاب تلك العمالة خارجيًا، ما يمثل عبئًا على الاقتصاد الآن.