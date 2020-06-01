خروج 3 حالات من بيت الشباب الدولي بالإسماعيلية لتعافيهم من كورونا

شهد بيت الشباب الدولي بالإسماعيلية اليوم الاثنين تعافي 3 من الحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا، والمحولة من مستشفى العزل بأبوخليفة، وذلك بعد تحول عينات تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وشهد بيت الشباب منذ أيام خروج 64 حالة، من إجمالى 141حالة تم تحويلها إلى الحجر الطبي المتوسط بالفنادق وبيت الشباب ونزل الشباب.

ويستقبل بيت الشباب الحالات الأقل حرجًا، وكذلك المتعافين بعد نقلهم من مستشفى أبوخليفة للعزل، لاستكمال العلاج حتى الشفاء التام، ولتقليل الضغط على مستشفي أبوخليفة للعزل.

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خروج 3 حالات جديدة من بيت الشباب