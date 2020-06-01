سامح حسين: اشتغلت 238 حلقة لمسلسل راجل وست ستات

حل الفنان سامح حسين ضيفًا على برنامج "راجل و2 ستات"، والذي تقدمه الفنانة هيدي كرم، والمذاع على فضائية "ON".

وأبدى "حسين" إعجابه بالديكور وألوانه، مازحًا أن به "لمحة رجالي"، وقال "أنا اشتغلت 238 حلقة لمسلسل راجل وست ستات، وبعدها اتجوزت وخلفت بنتين وبقيت راجل و 3 ستات، والنهاردة في راجل و2 ستات ماشي".

وتابع، أن الراجل مبيطلبش من زوجته باسوورد هاتفها المحمول لكن الهاتف كله، وأن المرأة هي التي تطلب من زوجها ذلك، مضيفًا "مع ذلك مراتي هيا اللي عملتلي كل الباسوورد بتاع الهاتف المحمول الخاص بيا وبفضل اطلبه منها".