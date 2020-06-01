وكيل "صحة سوهاج" يتابع الاستعدادات لتحويل مركز القلب لعزل حالات كورونا

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أعمال تجهيز مركز القلب والجهاز الهضمي، ليصبح مستشفى عزل حالات كورونا.

رافق وكيل الوزارة الدكتور عماد الحديدي، مدير مركز القلب، والجهاز الهضمي بسوهاج، الدكتورة إيمان رياض، مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج، الدكتور سلامة الرشيدى، منسق الإحالة لحالات الكوفيد ١٩.

وتفقد وكيل الوزارة، الغرف المرتقب استقبالها المرضى بها لمتابعة تحديد ما يلزم من أعمال تطوير ومستلزمات للغرف.

واوضح الدكتور الحديدي، انه سيكون هناك 16 غرفة عزل وغرفة غيار مقسمة على الطابق الثاني والرابع، بالإضافة الى العناية المركزة ذات سعة سريرية بعدد 10 أسرة وباقي الغرف تحتوي على 2 سرير لكل غرفة بإجمالي سعة سريرية للغرف ٣٢ سريرا.

وعرض الدكتور الحديدي، على وكيل الوزارة الخطة المتبعة لتقسيم الفريق الطبي فى العناية والإقامة الداخلى، موضحا خط سير مرضى العناية المركزة فيما يلي:

دخول سيارة الإسعاف من البوابة القبلية للمركز.

يقوم الطبيب النوبتجى بالمعاينة وتحديد حالة المريض ما إذا كان يستوجب دخوله للعناية المركزة أو من عدمه.

يدخل المريض من المدخل الخلفي للمركز وينقل إلى غرفة الإقامة أو العناية من خلال المصعد ويكون معه طبيب وممرض.

وأشار إلى البدء في التجهيزات للعمل بطريقة صحيحة تجنبا للنقد الغير بناء واللغط الغير مرغوب فيه، وأيضا أبدى احتياج المركز إلى عيادات متنقلة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى المتابعة اليومية وفي صدده أقترح وكيل الوزارة على توفير مكان مؤقت بمدرسة التمريض بميدان الثقافة وتخصيصها لمرضى المتابعة وصرف العلاج لمدة 3 شهور.

وتوجه جميعه لقاعة التدريب في المركز لمتابعة التدريب على مكافحة العدوى والقائم به الدكتورة نيفين هنري، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بسوهاج وجه اهتمامه بتقديم التوعية في كيفية التعامل مع الواقيات واستخدامها والترتيب المتبع في ارتدائها بطريقة صحيحة.

وأكد جميعه ،على وجود 4 غرف عزل مخصصة لمن يصاب من الفريق الطبي فقط لا قدر الله وشدد على أنه لا يوجد تخصص بعينه لكورونا بمعنى انه لا يوجد تخصص طبي مستثنى من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى كورونا.

فقد جميعه المغسلة وحالتها والنظر في تضمين تطويرها والقيام بأعمال صيانة للغسالات لتكون على قدر الاستيعاب والعمل خلال الفترة القادمة.