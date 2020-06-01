وزير التعليم العالي: قطع دائرة عدوى كورونا بالوعي هو الحل الوحيد الآن

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن توقعه لسير خط المنحنى الوبائي يتم بناء على علوم البيانات ودراسات الواقع الافتراضي للماضي والحاضر، "لما توقعنا رقم الـ20 ألف إصابة من قبل كنا قد اعتمدنا على البيانات المسجلة من قبل وزارة الصحة الـ10 أيام قبل ذلك، وشاهدنا 3 أيام الأعداد تقفز من الـ300 لـ500 في ذلك الوقت".

وأضاف عبدالغفار، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "بدأنا في منحنى الصعود لإصابات فيروس كورونا لابد أن يتكاتف المواطنين للقضاء على الفيروس لنزول الأرقام تدريجيا حتى انخفاضها، وأي دولة مهما أخذت الإجراءات الاحترازية مثلما فعلت مصر، إذا لم يصاحبها إجرءات إنسانية على مستوى الفرد المحصلة ستكون صفر والرهان على الإنسان اللي لازم يكون خايف على نفسه وأسرته وبلده".

وشدد عبدالغفار على أن ارتداء الكمامات هي الوسيلة الوحيدة التي من الممكن أن تؤثر على انتشار الأرقام، "وعي الإنسان هام جدا لأنه أي فيروس علشان يخلص لازمله الناس كلها تتعدي أو يكون في لقاح يقضي على الفيروس، أو قطع دائرة العدوى بالوعي وحماية أنفسهم وغيرهم".

وأشار عبدالغفار إلى أن الأرقام تتراوح بين 1300 لـ1500، ومن خلال المعادلات الحسابية أننا سنصل لـ30 ألف إصابة وسنصل لـ40 ألف ونتمنى ألا نصل لـ50 ألف إصابة، ومع الوعي والالتزام قد تتغير المعادلة.