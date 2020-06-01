وزير التعليم العالي: معدل الانتشار للمرض وصل لـ6.5 %

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه من المتوقع الفترة المقبلة تسجيل 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بسبة كبيرة قبل انكسار انتشار الجائحة، قائلا :" قد نصل إلى 100 ألف إصابة أو مليون إصابة وفقا وحسب سلوكيات المواطنين"، مؤكدا أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الماسكات سيؤدي ذلك إلى تضاعف الأعداد.

وقال خلال استعراضه مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد عبر فيديو مسجل له، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، أن الانتشارر للمرض ياتي من خلال معرفة النسبة المئوية للانتشار للمرض، من خلال دراسة معدلات الاشخاص المعرضون للاصابة أو الاشخاص المعدون او الاشخاص الذين تعافوا، مضيفا أن رقم الاستنساخ الاساسي، " الآر نوود"، هو المستخدم للمساعدة في اتخاذ القرار، وهو يمثل متوسط عدد الحالات الثانوية التي يصيبها كل فرد مصاب إذا ظلت الظروف كما كانت في الوقت " R".

وقال، يوفر رصد R، مع مرور الوقت معلومات عن فعالية التدخلات و الحاجة إلي مزيد من التدابير، والهدف من جهود المكافحة، هو تقليل الـR إلي مادون القيمة 1، وأقرب ما يمكن من الصفر، و بالتالي السيطرة على الوباء وهو ما معانه ان كل شخص بيعدي واحد او أقل، وكل ما كان R أكثر من 1 فإن معدل الوباء ما زال منتشر، قائلا :" نفسنا كل واحد مصاب يقوم بعدوى شخص او اقل ، مش كل 10 يعدوا 14 " .

وتابع وزير التعليم العالي، أنه يتم حاليا دراسة معدال العدوى التراكمي واليومي ، وكذلك معدال الR، ويتم الدراسة عبر فترة زمنية لحضانة المرض، مضيفا أن مصر مازالت في وضع عدم الكسر معدل الـ R 1، من خلال مقارنة معدل الانتشار التراكمي باليومي .

وأشار إلي ان مصر لم تصل للمنحني بالنزول بالارقام للمنحني اللوجيسيتي ، والقرب من مرحلة انكسار العدد للأقل، مضيفا أنه كل التوقعات تعتمد على دراسات ممكن ان تتغير كل أسبوع ، وفي ضوء الاعداد ممكن ان تقل أو تزيد .

وتابع، أن معدا النمو للانتشار للمرض، وصل لـ6.5 %، في مصر، مضيفا أنها متغيرة مع الوقت، ووفقا للبيانات و الأرقام الواردة ، مضيفا أن مصر لم تصل حتى الآن إلي مرحلة الإنكسار و التستطيح، مضيفا أن الأرقام هي المتحكمة في المعادلات.

وتابع ، أن الهدف الفترة المقبلة هو الابتعاد عن المنحني الرأسي لانه يشير إلي ان الاعداد في تزايد و لاحظنا ذلك الفترة الماضية والحالية، مشيرا إلي أن النموذج اللوجيسيتي يوضح ان منحنيات المعقولية التي نستخدمها للتنبؤ بأكبر عدد ممكن من الحالات بنهاية الوباء تتسطح، قائلا :" كلما كانت الهضبة أكثر اتساقا كلما كان التناسب اللوجيستي اقل معني عند هذه النقطة ".