بخلاف أبو خليفة.. مستشفيات العزل بالإسماعيلية لحالات الإصابة بكورونا

جهزت محافظة الإسماعيلية، عدد من المستشفيات للكشف، واستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وعمل المسحات الخاصة بها، حسب بروتوكول وزارة الصحة، قبل تغير البروتوكول والحجر المنزلي.

وتنقسم مستشفيات العزل إلى قسمين، الأول استقبال الحالات قبل تحويلها لمستشفى العزل بأبوخليفة، وهى الحالات الإيجابية فى التحليل الأول لها، وتم تخصيص مستشفى الحميات التى تقوم باستقبال الحالات، وتقدم الكشف الأولى من قياس درجة حرارة والمسحة الأولى، وفى حالة ارتفاع درجة الحرارة وإيجابية المسحة الأولى، يتم تحويل الحالة إلى مستشفى العزل.

ويشارك المستشفى العام وسعته 362 سرير، وتم إضافة مستشفى الصدر، ليقوم بنفس المهمة مع زيادة عدد الحالات، لتصبح 3 مستشفيات تتبع وزارة الصحة.

وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والمشرف العام على مستشفيات العزل، على تقديم كل أنواع الدعم ورعاية الأطقم الطبية ومساعدتها على مواصلة رسالتها وتوفير كافة الأدوية والتجهيزات للمستشفيات لكي تكون جاهزة للكشف على المصابين، وتم اختيار الأطقم الطبية بشكل دقيق مع تدريبهم على العمل فى مستشفيات العزل والتعامل مع المصابين عن طريق الأطقم الطبية التى عملت بمستشفى أبوخليفة للعزل.

وأوضح الدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى الجراحات التخصصية وزراعة الأعضاء، ليتم تحويله إلى مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا للعاملين بالجامعة، والمستشفيات الجامعية وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس، والأطقم الطبية داخل المستشفيات الجامعية، والمواطنين الذين يتم تشخيصهم بالمرض إيجابيًا، بعد دخولهم المستشفى في أيام الطوارئ.

ويضم المستشفى الجديد، 50 سرير منهم 10 أسرة عناية مركزة، والمستشفى مجهز بأطقم طبية على أعلى مستوي لخدمة المرضى، كما يتم تعقيم المبنى على مدار الساعة، وتزويده بأسرّة وأجهزة طبية خاصة وأجهزة تنفس.

كما تم تخصيص بيت الشباب الدولى بطريق البلاجات والتابع للشباب والرياضة ليكون مستشفى عزل صحى للحالات التى تحسنت وتحولت نتيجة تحليلها من إيجابى إلى سلبي بمستشفى أبوخليفة وتظل الحالة من أسبوع إلى أسبوعين وبعدها يتم السماح لها بالخروج تماما، ويشرف على بيت الشباب الدولى مجموعة من الأطقم الطبية بوزارة الصحة وصحة الإسماعيلية، واستقبل بيت الشباب حتى أمس، 140 حالة خرج منهم 67 حالة شفاء كامل.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة خصصت مدينة الطالبات، التى تسع 600 فرد مستشفى عزل متوسط، للكشف عن الحالات القادمة من الخارج، واستقبلت منذ أسبوع 566 حالة من المصريين القادمين من الإمارات، قضوا أسبوعا كاملا بمدينة الطالبات، وتوفير كل الإحتياجات من أدوية وأدوات قياس درجة حرارة وإجراء مسحات كورونا، وخرجوا جميعا عائدين إلى منازلهم، ومازال المكان جاهز لاستقبال أى حالات أخرى.