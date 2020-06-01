رصاصة في القلب.. أطباء جامعة المنصورة ينقذون شابا من الموت

تمكن فريق طبي بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، من إنقاذ مريض يدعى "ح. ر" 38 سنة، مقيم في قرية "بسنديلة" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أن وصل للمستشفى مصابا بطلق ناري بالقلب، إثر مشاجرة عائلية، أدى لحدوث جرح نافذ بالقلب، تسبب في حدوث نزيف حول القلب، نتيجة لإصابة البطين الأيسر.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، تم استقبال المريض بالمستشفى، ووجد جرح نافذ بالقلب، تسببت به طلقة خرطوش.

وذكرت الجامعة، أنه تم إنقاد المريض بعمل جراحة قلب طارئة له، بطوارئ المنصورة، بقيادة الدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور نور الدين نعمان، والدكتور هيثم عبدالمعطي مدرس جراحة القلب.

وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد أحمد جبر مدرس مساعد جراحة القلب، والأطباء المقيمين الدكتور محمد عماد، والدكتور محمود نصير، والدكتور محمد عادل، ومن فريق التخدير الدكتورة هناء عز مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمد أشرف، والدكتور أحمد نور.

وأكدت الجامعة، أن المريض بصحة جيدة ويتماثل للشفاء.