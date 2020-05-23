السقا عن الاختيار: شاركت به بعد 48 ساعة من إجراء عملية جراحية

علق الفنان أحمد السقا، على مشاركته في مشهد من مسلسل "الاختيار" أثناء حواره مع الإرهابي هشام عشماوي والذي قدم شخصيته الفنان أحمد العوضي.

وقال السقا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مشهده في مسلسل الاختيار له معزة خاصة جدا لديه، كونه يعكس القضية التي يتمسك بها في مواجهة الأفكار الظلامية وتوضيح صحيح الدين.

وأوضح السقا إلى أنه خصص قناة على اليوتيوب من أجل توعية الأطفال من خطورة الأفكار التكفيرية: "القناة هوجهة للأطفال مواليد 2011 اللي شافوا سواد، وهتفضل مصر يحفظها الله خير الحافظين".

وأضاف السقا أنه مثل المشهد الذي يتضمن حوار بينه وبين الإرهابي هشام عشماوي، بمسلسل الاختيار، بعد 48 ساعة من إجراء عملية جراحية، موضحا أنه مهموم بالأعمال الوطنية منذ صغره.

وتابع: "أنا من الجيل اللي تأثر بفيلم رصاصة لا تزال في جيبي، أقسم بالله نيتى كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وأنا بعمل المشهد".