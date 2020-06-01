البترول: الانتهاء من إنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين 2024

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك مشروعات للبتروكيماويات يتم الآن العمل عليها ليتم طرحها للتنفيذ الفترة المقبلة.

وأضافت الوزارة، أنه يتم العمل علي خطة لإنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين، والذي يهدف إلى إقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات وذلك بالاستفادة من تسهيلات شركة ويبكو القائمة بميناء الحمرا واعتمادا على كميات الخام المنتجة بالصحراء الغربية مع إمكانية استيراد باقى الكمية من الخارج، وذلك لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات مع إمكانية تصدير الفائض منها.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية نحو 5.8 مليار دولار، ومن المخطط الانتهاء من المشروع نهاية عام 2024.

ويأتي هذا ضمن خطة الوزارة لزيادة وإنشاء معامل التكرير والبتروكيماويات، والتي تعد قيمة إضافية للغاز والبترول، والتي تعود بمكاسب كبيرة على الدولة نظرا لكثرة الطلب عليها والاحتياج الدائم لها.