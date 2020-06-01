"الوزراء": إصابات كورونا المعلنة أقل من العدد الفعلي بكثير

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مضاعفة العاملين في الخط الساخن "105" الخاص بالاستفسار عن تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فضلًا عن تعليمات مشددة اليوم على المحافظين بتخصيص خط مباشر ساخن لكافة المحافظات وبدأ بالفعل اليوم بعض المحافظات إعلان الخطوط الساخنة الخاصة بها.

وناشد سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، المواطنين بالاتصال على الخط الساخن الذي سيخصص لكل محافظة حال التشكك في الإصابة بفيروس كورونا أو ظهور الأعراض، فخطط المواجهة في الفترة القادمة ستتم لا مركزياً عبر المحافظات لتجويد الخدمات.

وحول تصريحات وزير التعليم العالي عن الأعداد الحقيقية للمصابين فسر المتحدث باسم مجلس الوزراء، هذه النظرية بأن العدد المعلن للإصابات أقل من العدد الفعلي بكثير، وهذه نظرية صحيحة ولكنها ليست في مصر فقط بل على مستوى العالم، ولا يوجد أي دولة في العالم يمكنها الجزم أن أعدادها المعلنة هي الحقيقية.

وتابع: "لا يمكن أن يحدث إلا إذا أجرت فحوصات ومسحات لكافة مواطنيها بلا استثناء وهذا لم يحدث في شكل مطلق لكن فرضية وزير التعليم العالي اليوم حول الأعداد المعلنة تعتمد على فرضيات علمية صحيحة لكن لا تنطبق على الوفيات بشكل خاص لأن الوفيات المعلنة حقيقية كون شهادات الوفاة تحمل سببها وأرقام الوفاة لا تقبل التشكيك والدليل على ذلك أننا لم نشهد أي ارتفاع في نسب الوفيات السنوية المعتادة بل بالعكس شهدنا انخفاضات في النسب المعتادة".