فيديو.. مفكر سياسي: احتقان سياسي وأزمة كورونا وراء الأحداث في أمريكا

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إن ما يحدث داخل المجتمع الأمريكي، يدل على وجود احتقان في النظام السياسي منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولية الحكم.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الأسباب وراء الفوضى بأمريكا عديدة، منها أن الإدارة الأمريكية لم تتعامل بطريقة جيدة مع أزمة كورونا، وما تبعها من أزمات اقتصادية، والأكثر تضررا دائما يكون الأفقر أو أصحاب البشرة السمراء.

وتابع سعيد، أنه يوجد ما يشبه بالربيع الأمريكي، كما حدث في عدد من الدول استجابة لحادثة معينة، وتظهر نماذج منظمة لإثارة الفوضى يمينا ويسارا، وهناك جماعات يسارية تقاوم الرأسمالية، مشيرا إلى أن حزب الكنبة الأمريكي، سيكون له دور فيما هو قادم، والخروج من الأزمة سيكون عن طريق تطبيق النظام القانوني لضبط الشارع، ولو حدث سيمنح ترامب قوة في الانتخابات المقبلة.