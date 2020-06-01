الحالة الثامنة بين المذيعين.. إصابة دينا حويدق مذيعة قناة Cbc بكورونا

أعلنت الإعلامية دينا حويدق، مقدمة برنامج "it's show time"، الذي يُعرض عبر قناة Cbc، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تبين إيجابية نتائج التحليل.

وكتبت دنيا حويدق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها أجرت مسحة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس، حتى تبين إيجابية التحليل، مناشدة كل من خالطها على مدار الأسبوع الماضي، بضرورة الاطمئنان على صحته.

يذكر أن دينا حويدق، هي ثامن مذيعة تُصاب بفيروس كورونا بعد كريم رمزي، مآثر المرصفي، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.