بين الإعلان عن أول دواء والاختفاء السريري.. احتمالات اختفاء كورونا

يعيش العالم في كابوس، منذ الإعلان عن تفشى فيروس كورونا في أغلب دوله، وظهر لأول مرة بالصين في ديسمبر نهاية العام الماضي.

وتسعى دول العالم، لاحتواء تفشى الفيروس عبر فرض اجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي، والبحث عن لقاح أو دواء لعلاج الفيروس، الذى أودى بحياة 375 ألف شخص، وإصابة أكثر من ستة ملايين في العالم حتى الآن.

"كورونا اختفى سريريا"

وفيما يعد مفاجأة، أعلن أمس، المسؤول في الصحة الإيطالي ألبرتو تزانغريللو، إن فيروس كورونا "لم يعد موجودا من وجهة النظر السريرية" .

وأشار تزانغريللو، الذي يعمل كرئيس قسم العناية المركزة بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، إلى أنه "منذ نحو شهر، سمعنا مخاوف علماء الأوبئة بشأن موجة جديدة للعدوى بين نهاية مايو وبداية يونيو، وحول من يعرف كم سيكون عدد الأسرّة التي ستُشغل في أقسام العناية المركزة".

وأضاف في تصريحات متلفزة: "في الواقع، لم يعد الفيروس موجودًا من وجهة نظر سريرية".

وتابع: "هذا ما تقوله جامعة الحياة والصحة ـ سان رافاييلي، وتؤكده دراسة أجراها عالم الفيروسات ومدير معهد الأوبئة الدكتور كليمنتي، ويقوله الأستاذ سيلفستري من جامعة إيموري في أتلانتا".

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أثارت هذه الكلمات جدلا واسعا بينما تستعد إيطاليا لتعجيل أكبر في ظل المرحلة الثانية لحالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وقال تزانغريللو: "أقول هذا مدركا المأساة التي عاشها المرضى الذين لم يتمكنوا من النجاة، لا يمكننا الاستمرار بلفت الانتباه بطريقة سخيفة كما تفعل اليونان على أساس عابث، والتضحية بما وضعناه على مستوى اللجنة العلمية الوطنية وغيرها، بإعطاء الكلمة لا للأطباء ولا لعلماء الفيروسات الحقيقيين".

وتابع: "الفيروس لم يعد موجودًا من وجهة النظر السريرية. أضع توقيعي على ذلك".

روسيا تعتمد أول دواء لعلاج الفيروس

وعلى الجانب العلاجى، اعلنت وزارة الصحة الروسية اعتماد أول دواء لوباء "كوفيد-19"، المصنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"، حيث أطلق عليه اسم "آفيفافير".

وجرى تصنيع الدواء على أساس دواء ياباني مضاد للفيروسات، والذي يستخدم لعلاج إيبولا وأشكال الإنفلونزا الشديدة للغاية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشار البروفيسور، ألكسندر تشيبورنوف، وهو موظف في معهد الطب السريري التجريبي التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن الدواء يتم استخدامه في عدد من البلدان وقد أثبت فعاليته.

وقال تشيبورنوف: "لم يحصل هذا الدواء على براءة اختراع بعد. وقد تم استخدامه في العديد من البلدان ولديه القدرة على مكافحة الفيروس داخل الخلية، وفي نفس الوقت لن يكون ضارا للخلايا السليمة"، مشيرا إلى أنه قد تمت تجربته في الصين واليابان وأظهر نتائج جيدة أيضا في روسيا.

وأضاف أنه لن يتم بيعه في الصيدليات في الأسابع المقبلة، حيث سيتم العلاج عن طريقه فقط في المستشفيات وفقط للحالات الصعبة.

وتؤكد نتائج البيانات من الدراسة السريرية لدواء "آفيفافير" فعاليته العالية في علاج وباء "كوفيد-19".

وأشار معهد الطب السريري إلى أن المرحلة النهائية من تجربة الدواء السريرية، التي وافقت عليها وزارة الصحة في 21 مايو، بمشاركة 330 مريضًا، لا تزال جارية حاليًا.

وقال مدير معهد الطب السريري، كيريل دميتريف، إن هذا الدواء ليس فقط أول دواء مسجل ضد الفيروسات التاجية في روسيا، وإنما يكون أيضًا أكثر الأدوية الواعدة المضادة لوباء "كوفيد-19" في العالم.

وأضاف أنه جرى تطويره واختباره خلال التجارب السريرية في روسيا في وقت قياسي، مما سمح له بأن يكون أول دواء على أساس "فافيبيرافير" في العالم.

بريطانيا تختبر خمسة أدوية جديدة لعلاج كورونا

فيما أفاد تقرير صحفي، أمس، بأن بريطانيا تختبر خمسة أدوية جديدة في 30 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، في سباق للعثور على علاج لفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لصحيفة "الجارديان"، فإن العلماء البريطانيين يتطلعون لتسجيل المئات من المرضى لإجراء تجارب على الأدوية، التي يأملون أن تمنع الأشخاص من أن يشتد بهم المرض لمرحلة الاحتياج إلى غرف العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من توقف التجارب العالمية على "هيدروكسي كلوروكين"، وهو الدواء الذي روَّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كعلاج لـ"كوفيد- 19".

وتتراوح الأدوية من أدوية لسيولة الدم مثل "الهيبارين"، إلى العلاجات التي لا تزال قيد التجربة السريرية لحالات مثل الاضطرابات العضلية والرئوية والدموية، والتي لها دليل على فاعلية قوية مضادة للفيروسات أو مضادة للالتهابات.

وحسب "الجارديان"، الأدوية الخمسة هي كالتالي:

- "الهيبارين"، وهو دواء يستخدم في المستشفيات لسيولة الدم، وسيتم إعطاؤه لمرضى "كوفيد- 19" لأول مرة الشهر المقبل.

- عقار "بيمسينتنب"، وتطوره شركة "بيرغينيابو" النرويجية، والذي يستخدم لعلاج اضطرابات الدم.

- عقار "ميدي 3506"، وهي حقن مضادة للالتهابات يتم حقنها لاضطرابات الجلد ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

- عقار "كالكينس"، وتتمحور الآمال حول قدرته على وقف الإفراط في إفراز إنزيم يعرف باسم "كيناز ألتيروزين".

- عقار "زيلوكوبلن"، والذي يتم استخدامه في علاج الوهن العضلي في العظام.

على الجانب الآخر اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في علم الأوبئة، خلال لقاء مع وسائل الإعلام: "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحدث أي تغيير من حيث قوته".