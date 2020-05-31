الأردن والصين يوقعان اتفاقية مساعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا

وقعت الحكومتان الأردنية والصينية، اليوم الأحد، على شهادة التسليم والاستلام الخاصة بتقديم الحكومة الصينية شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"، بما قيمته 5.280 مليون يوان صيني (750 ألف دولار أمريكي).

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن الاتفاقية وقعها نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور وسام الربضي، وعن الجانب الصيني السفير الصيني في عمان بان وي فانج، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الدول المانحة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم الجهود الحكومية الرامية لتوفير المزيد من الدعم للأردن لمكافحة فيروس كورونا.

وأعرب الربضي عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة الصينية على الإمدادات الطبية التي قدمتها للقطاع الصحي في المملكة؛ ما يسهم في تعزيز جهود الأردن لمكافحة الفيروس، مؤكدا أهمية هذا الدعم الطبي في تطبيق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد على تكثيف إجراء الفحوصات كاستراتيجية ناجحة لمنع انتشار الوباء.

وأشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن والصين، التي حرصت كل من قيادتي البلدين على تدعيمها وتمتينها، حيث تعتبر الصين شريكاً وداعماً مهماً في الجهود التنموية في المملكة، وساهمت خلال السنوات الماضية بتمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية في عدة قطاعات حيوية، بالإضافة إلى تقديم أجهزة ومعدات للوزارات والمؤسسات الحكومية، من ضمنها معدات أمنية وأجهزة دفاع مدني.

من جهته، أشاد السفير الصيني بموقف الحكومة الأردنية في تعاملها مع الوباء، حيث وضعت مصلحة الشعب في مقدمة أولوياتها، معربا عن التزام حكومته بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ ما يسهم في ترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا متزايدا.