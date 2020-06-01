 منافذ بيع متنقلة لمستلزمات مواجهة كورونا بالغربية

أعلنت لجنة الأزمات لمجابهة فيروس كورونا بالغربية، توفير عدد من منافذ البيع المتنقلة بمراكز المحافظة، تشمل كافة أدوات النظافة والتعقيم والكمامات والجوانتيات بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الأزمات، والذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الأمن الوطني بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير إدارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن توفير هذه المنافذ يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومحافظة الغربية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم توفير عدد من المنافذ اليوم في شكل سيارات متنقلة في مدن المحلة الكبرى وكفر الزيات وزفتى، وأنه سيتم توجيه 3 سيارات غدًا الثلاثاء لمدن طنطا (ميدان الجمهورية)، وقطور، وبسيون (أمام مجلس المدينة)، وتوفير سيارات مماثلة بسمنود والسنطة بعد غد الأربعاء .

وطالب "عطا" أهالي الغربية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومساندة الدولة بالمساهمة في تطبيق هذه الإجراءات.