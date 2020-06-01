"الصحفيين": توافر كمامات جراحية وأقنعة وجه ومطهرات بأسعار مخفضة غدا

"الصحفيين": توافر كمامات جراحية وأقنعة وجه ومطهرات بأسعار مخفضة غدا
كتب:
أحمد البهنساوى
11:03 م | الإثنين 01 يونيو 2020
أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، عن إتاحة علب كمامات جراحية سعة 50 كمامة، بسعر 150 جنيهًا، إنتاج مصنع "قادر"، بالهيئة العربية للتصنيع، وأقنعة واقية للوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف بسعر 40 جنيهًا للقناع.
وقال عبد المجيد، في بيان له إن ذاك يأتي في إطار مواصلة اللجنة، وعملها الدؤوب لتعزيز الشق الوقائي، وتلبية احتياجات الزملاء الضرورية، عبر إتاحتها من مصادر ثقات عالية الجودة والتعقيم، وبأقل أسعار.
فيما تواصل اللجنة توفير الكحول الإيثلي 70٪، والكمامات N95 بدون طبة 15 جنيهًا، بعد نفاذ الدفعة الثالثة من ذات النوعية بطبه، حيث تتوافر كل المنتجات بالطابق الأرضي بنقابة الصحفيين يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، باستثناء الإجازات الرسمية.
وناشد عبدالمجيد، الزملاء، اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الوقائية.
ودعا عبدالمجيد، إدارات المؤسسات الصحفية، بمختلف ملكياتها، قومية وخاصة وحزبية، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، بدءًا من إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة، والحاضنات لأطفال، من التوقيع، ومرورًا بتخفيض عدد العاملين في مقرات العمل، والتعامل بجدية مع حالات الاشتباه، والالتزام بإجراءات التعقيم اليومي لمقرات العمل.
ووجه عبد المجيد، جزيل الشكر للدكتور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر"، للاستجابة الفعالة لاتصالات رئيس اللجنة بإتاحة احتياجات أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.