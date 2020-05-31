صور.. الصحفيين تستعين بوحدة تعقيم ذكية وتستخدم التبخير لتطهير المبنى

أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قام بشراء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حرارى كإجراء احترازى فى غاية الأهمية لحماية مرتادى النقابة وموظفيها فور دخولهم الى مبنى النقابة.

وقال شبانة، في بيان له، إن بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد أمام باب دخول المبنى وتقوم اوتوماتيكيا وفي ثوان معدودات بتعقيم الصحفى أو الموظف أو مرتاد المبنى، وكذلك قياس درجة حرارة الجسم وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة وفى حال ارتفاع درجة الحرارة تعطى صافرة، كما ترسل إنذارا للجهاز الإدارى ولإدارة شؤون العاملين لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى.

وتابع قائلا "ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنا من فيروس كورونا وكذلك يصبح أول مبنى بالمجتمع الصحفى يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة".

وقال شبانة إنه بالتشاور مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وجميع أعضاء المجلس تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث أجهزة الحماية من فيروس كورونا مع اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحرارى من الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف شبانة أنه لم يتم الإكتفاء بذلك فقط بل تم أيضا جهاز لتعقيم المبنى بالكامل يوميا عن طريق التبخير وهو أفضل طرق التعقيم حاليا وتم استخدامه بالفعل بداية من اليوم ويستمر يوميا بجانب إجراءات التعقيم الطبيعية.

وطالب سكرتير عام النقابة جموع الصحفيين بتفهم الإجراءات المشددة التى يستخدمها مجلس النقابة حفاظا على سلامتهم كما طالبهم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حفاظا على انفسهم وأسرهم وذويهم .