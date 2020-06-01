أمين "النواب": مسحة كورونا الفيصل في أعداد الإصابة بين الأعضاء

أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس يتابع حالات النواب المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا - كوفيد 19.

وقال فوزي، فى تصريح لـ"الوطن": "حتى الآن تأكد وجود إصابتين داخل صفوف النواب، وهما النائبة شيرين فراج، وتعافت تماما، والنائب عيد هيكل، ويتواصل المجلس معه على مدار الساعة لمتابعة حالته الصحية".

وأشار "فوزى"إلى أنه تواصل مع النائب ممدوح مقلد، ليطمئن على صحته، حيث خضع للعزل بسبب إصابته بأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، واتضح بعد ذلك أنه بخير.

وقال "فوزى": توجد حالات اشتباه بين النواب بفيروس كورونا، وليس إصابة، والفيصل فى هذه المسألة هو ظهور نتائج المسحات". لافتا إلى أنه "أمر طيب من النواب حرصهم على إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة حال شعورهم بأعراض تتشابة مع أعراض كوفيد 19، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، ولاسيما أن طبيعة عملهم تتطلب التواجد والمخالطة مع الجماهير لقضاء حوائجهم"، مبينا أنه من الصعب التكهن بعدد حالات الإصابة بين النواب بدون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية وثبوت إيجابية المسحة.

وشدد "فوزى" على حرص الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على الاطمئنان على جميع النواب، ومتابعة النواب المتواجدين داخل مستشفيات العزل للاطمئنان على حالتهم الصحية لحين ظهور نتائج المسحة.