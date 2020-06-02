حظك اليوم الثلاثاء 2-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

بتصف مولود برج الجدي بالعملية، كما أنه دائم السعي إلى أن يصل لمراتب عليا، لذلك فهو يحرص على أن يكون قادرا على التحكم في تصرفاته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بألا تغامر وألا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك فلتكن حريصا وحذرا وادرس أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.