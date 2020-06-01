"الصحة": نتوقع ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. ومستمرون في علاج المصابين

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن هناك توقعات بزيادة أعداد الإصابات بمصر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مثلما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه يجب في الوقت ذاته النظر لطرفي المعادلة، فوزارة الصحة مستمرة في تقديم العلاج للمصابين، فضلًا عن مواجهة انتشار الفيروس بالمجتمع التي تحتاج للتحكم ويجب إغلاقها عبر قطع آليات الانتشار.

وأشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن الأوبئة أنواع، وتنتقل عبر طرق متعددة، إما عن طريق الهواء مثل الدرن والحصبة أو عن طريق الرذاذ مثل فيروس كورونا أو الحصبة الألمانية، أو إنفلونزا العادية الموسمية، وأخرى عن طريق التلامس مثل فيروسات الدم، وأخرى تنتقل عن طريق الوسائط الناقلة أو العائل الوسيط عبر حشرات البعوض.