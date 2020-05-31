مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا وعالجت نفسي في البيت

أعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وشفاءه من الفيروس بعد تناوله العلاج في المنزل، موضحًا أن العلاج في المنزل أصبح سيئ السمعة كون بعض المواطنين يصلون المستشفيات بشكل متأخر وعندما لا تجد أماكن تعود إلى المنزل ويحدث لها مضاعفات وقد يتوفوا نتيجة لذلك.

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "أنا أصبت بالمرض ده وعالجت نفسي في المنزل، ده شيء عادي، أنا أستاذ جامعة ورغم كده بنزل بنفسي أشوف العيانين مفيش مشكلة في ده خالص، الأهم بقى إننا نشوف مين العيان اللي يقدر يقعد في المنزل ومين اللي لازم يروح المستشفى".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أن العالم أجمع نسبه المرضى بفيروس كورونا لديه من 70 لـ 80% يتم علاجهم في المنزل، و8% يدخلون العناية المركزة، 5% يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، و4% يتوفوا، "إحنا أرقامنا كويسه جدًا، متوسط أعمار الوفيات في مصر 63 سنة، وده ليها علاقة بحاجتين الأولى السن، والحاجة الثانية هي الأمراض الملازمة مع المريض".

وتابع: "تلاقي واحد عنده السكر أو يتم علاجه بدواء كيماوي ومريض بفيروس كورونا، ونسبة الوفيات من هذا النوع 85.7% من الوفيات في مصر".