شوقي عن اقتراح عمل امتحانات الثانوية أونلاين: "مينفعش نتحكم في الغش"

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار عن مسؤولية الوزارة حال وفاة طالب بسبب امتحانات الثانوية العامة متسائلًا: "لو واحد مات في المترو أو السوبر ماركت مين المسؤول؟".

ونصح شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، بالتوقف عن الجدل، وترك الطلاب يذاكروا دروسهم، مشيرًا إلى أن من يخاف على نفسه، يمكنه الالتحاق بالامتحان في الدور الثاني بالدرجة الكاملة.

وسخر شوقي، من السؤال عن المسؤولية حال تعرض طالب لمكروه: "لو بتسأل وزير التموين عن المواطن اللي بيجرى له حاجة وهو رايح يجيب التموين"، مضيفًا: "هنفضل في الحوار ده لآخر لحظة".

ورفض شوقي، اقتراح عمل امتحانات طلاب الثانوية العامة بشكل أونلاين: "فيه طلاب معندهمش أجهزة، ومينفعش نسمح بالغش اللي سمحنا بيه في الامتحانات الأونلاين، ومنقدرش نتحكم في الغش، ومش كل الطلبة معاهم الأجهزة المطلوبة".