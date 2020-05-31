كيف استعدت محافظة قنا لامتحانات الثانوية العامة؟

إحدى وعشرون يوماً تفصلنا عن ماراثون الثانوية العامة، هذا الحدث الأكبر في المراحل التعليمية في مصر عامة وفي قنا خاصة، ولكن هذه المرة سيكون الأصعب والأكثر قلقا في ظل جائحة فيروس كورونا التي أربكت حسابات العالم في كل المجالات، وعليه استعدت محافظة قنا بإجراءات احترازية شديدة للحد من انتشار الفيروس.

واستعدت محافظة قنا بتجهيز 65 لجنة رئيسية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستقبال الطلاب لأداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة، وتكليف الوحدات المحلية للمدن لتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل إمتحان، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بوابات تعقيم أمام اللجان وأجهزة استشعار حرارى لقياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله اللجنة.

كما من المقرر تسليم الطلاب كمامات لحمايتهم من الإصابة بأى عدوى محتملة بالفيروس، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير 400 كاشف سريع Rapid Test لفحص حالات الطلاب المشتبه بهم لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمها وفى حال تأكد الإصابة يتم تأجيل امتحان الطالب ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم حتى يتسنى للطالب دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الكاملة، وتجهيز مقار اللجان و44 استراحة وتأمينها خلال عقد الإمتحانات في 21 يونيو 2020 وتنتهى في 21 يوليو 2020.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 17 ألفا و821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية. لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد اللجان الرئيسية والفرعية هذا العام نظرا لأن امتحانات هذا العام تنعقد في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب في كل لجنة رئيسية للاطمئنان على حالة الطلاب والتعامل مع أى حالات طارئة ومع مديرية أمن قنا لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان.

وعقد بروتوكول تعاون مع مديرية الكهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائى عن لجان الإمتحانات ومركز التوزيع وتوفير مصادر كهرباء احتياطية في حالة حدوث أعطال، وبروتوكول تعاون مع المستشار العسكرى لتأمين وصول أوراق الأسئلة من وزارة التربية والتعليم الى المديرية بقنا ومع مديرية التموين لتوفير الإحتياجات اللازمة للمراقبين المقيمين بالإستراحات.

وكل الإجراءات السابقة أكد عليها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال اجتماعه مع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ كمال شلبى سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالله أبوالنجا مساعد مدير أمن قنا للأمن العام والمقدم أسامه رضوان نائب المستشار العسكرى بقنا والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .