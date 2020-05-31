وكيل "تعليم بورسعيد": تعقيم 17 لجنة لإجراء امتحانات الثانوية العامة

أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة على أن تتولى الأحياء عملية تعقيم مقرات لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بشكل مستمر وعددها 17 لجنة بالإضافة إلى 11 استراجة على مستوى المحافظة.

وأوضح أن ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بديوان المديرية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى ووفاء حريز مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات وإبراهيم مختار مسئول أمن المديرية وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وقيادات المديرية.

وقال باهى أنه تم إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية لتعقيم مقرات لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة وإستراحات الملاحظين ورؤساء اللجان وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والمتواجدين فيها على أن تتولى المديرية متابعة إنتظام سير الإمتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز مقرات اللجان على أن تحتوى كل لجنة على ١٤ طالبا فقط وفقا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للإمتحانات تحت إشراف الأمن كإجراء إحترازى لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.وتابع باهى أن مسئولى الطب الوقائى سيتواجدون داخل مقرات اللجان أثناء فترة الإمتحانات لمتابعة صحة الطلاب والملاحظين أولا بأول مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد قد قام بإعداد وتجهيز ١١ إستراحة على أعلى مستوى لإستقبال وضيافة الملاحظين ورؤساء اللجان.

ومن المقرر أن تبدأ إمتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إعتبارا من يوم الأحد ٢١ يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٠ حسب الجدول الأخير المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.