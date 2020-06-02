نائب محافظ القاهرة: التزام كبير من معظم المواطنين بارتداء الكمامة

قال الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، إن قرار الكمامة الإلزامية، كنا سنصل له منذ فترة كبيرة، وبدأنا بإجبار جميع المنشآت الحكومية أن يتعاملوا مع المواطنين بالكمامة، وعمل الإرشادات اللازمة، لافتا إلى أننا تحدثنا معهم بأن الكمامة تقي من الإصابة بفيروس كورونا، وتقلل من انتشاره.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه كان يوجد فترة تمهيدية بدأناها بالتعقيم بإستمرار، وأن الأجهزة التنفيذية والقيادات تؤكد أن ارتداء الكمامات شيء مهم، بالإضافة للتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أننا بدأنا منذ فترة تعقيم محطات المترو والأتوبيسات والمواقف.

وتابع: أننا نتواجد ميدانيا في المواقف النقل العام والجماعي، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، بتواجدهم على خطوط السرفيس والاتوبيسات، والتحدث مع السائقين بعدم ركوب أي مواطن إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، وفي البداية كان هناك مقاومة من بعض المواطنين، لكن مع التطبيق الحازم للغرامة 4000 جنيه، وتواجد رجال الشرطة، وتوفير الكمامة لهم، التزم الكثير منهم.

واستكمل: أن هناك التزام كبير جدا من معظم المواطنين بارتداء الكمامة، إلا فئة قليلة غير ملتزمة، ويجب أن يكون هناك صرامة في تطبيق الغرامات، للحفاظ على أرواح المواطنين.