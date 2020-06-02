حظك اليوم الثلاثاء 2-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدره على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة أعمال أو استثمارات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يجعلك ساحرا وقد تلتقي بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.