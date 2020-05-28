حظك اليوم الخميس 28-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحوت إبراز مهاراته الإبداعية، التفكير بهدوء، ويميل للأعمال الخيرية، فهو عطوف ومحب للخير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بفاعلية وإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب وبالأخص لواجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.