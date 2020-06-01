وزير التعليم: لم نحدد موعد العام الدراسي الجديد حتى الآن

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بداية وشكل العام الدراسي العام المقبل 2020-2021.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مسألة موعد العام الدراسي الجديد، لم يتم تحديده حتى الآن.

وأوضح شوقي، أن المجلس الأعلى للدراسة قبل الجامعية، سيجتمع بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، من أجل تحديد موعد بدء العام الدراسي المقبل.

وأشار شوقي، إلى أن الدولة ستتعايش مع فيروس كورونا، وأن العالم كله يتجه للتعايش مع الفيروس، بالضوابط الوقائية.