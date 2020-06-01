وكيل "تعليم بورسعيد" يناشد طلاب الثانوية العامة بعدم التكدس أمام أبواب اللجان

ناشد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد طلاب الثانوية العامة بعدم التكدس أمام أبواب اللجان والتزاحم عند الدخول أو عند الصعود على السلالم والتوجه إلى اللجان.

ونوه إلى أنه تم زيادة عدد مقرات اللجان الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

وأوضح إنه اجتمع اليوم مع مسؤولى المديرية لتوزيع الأدوار وإتمام الإجراءات الإحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حال عقد إمتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأكد باهي، أنه سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الإمتحانية كما سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان فى طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بمترين.

وقال إن الأحياء ستتولى عملية تعقيم لجان الامتحانات بصفة يومية عقب إنتهاء الفترة الزمنية المخصصة للإمتحان، مشيرا إلى أن مسئول الطب الوقائى سيتابع حالة الطلاب صحيا أولا بأول الصحى مع وجود سيارة الخدمات العاجلة.

وأضاف أن الإجتماع حضره علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وسمية دعية مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و إيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى و غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية و حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة و محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و إبراهيم مختار مسئول أمن المديرية.