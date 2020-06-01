محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم اجتماعا مع عدد من مديري ادارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامة داخلها وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

حيث استمع المحافظ إلي مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء. من مدير الشئون القانونية حسن الحبال ومدير إدارة المالية هشام الباني.

وأكد المحافظ أن الاجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي ارتداء جميع العاملين بالادارت للكمامات الوقية حرصا علي سلامتهم خلال تلك الفترة.