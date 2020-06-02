فيديو.. وزيرة الصحة: هناك توجيهات واضحة بالتعامل مع كل حالات الكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الخط الساخن 105 تم التوسع به، وأصبح به 500 متلقي للبلاغ، ورئيس الوزراء وجه بإنشاء خط ساخن لكل محافظة، والـ27 محافظة سيتم تحويل الشكاوى لها، من رقم 105.

وأضافت زايد، خلال حديثها مع مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنها اجتمعت مع قيادات وزارة الصحة ومساعدين الوزير ورؤساء القطاعات، وكانت التوجيهات واضحة، باستقبال كل الحالات المصابة بكورونا، والحالات البسيطة تتلقى العلاج بالمنزل، ويتم متابعتها والحالات المتوسطة أو الحرجة تدخل المستشفى.

وتابعت زايد، أن وزارة الصحة لديها نصف مليون جرعة للحالات الحرجة، و2 مليون جرعة لحالات العزل المنزلي و8 ملايين جرعة للمخالطين، وتم عمل أوامر توريد بأضعاف هذه الكميات.