فيديو.. وزيرة الصحة: تشخيص مصابي كورونا لا يعتمد على المسحات فقط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أعداد إصابات فيروس كورونا اليوم، أقل من الأمس، وقلت نسب الإحتقان بالقاهرة الكبرى بعدد المصابين، وتم فتح الكثير من المستشفيات، وانضمت 320 مستشفى للخدمة، مشيرة إلى أن 50% من إصابات كورونا داخل محافظة القاهرة، وثلث إصابات مصر كلها بمحافظة القاهرة.

وأضافت زايد خلال حديثها مع مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة الكبرى، لازالت من أعلى الإصابات، ومستشفى الساحل التعليمي بسعة 500 سرير، وسيتم التوسع في الرعايات، والمطرية سعة 700 سرير، وسيتم التوسع بالرعايات به أيضا.

وشددت زايد، على أن تشخيص مصابي كورونا لم يعد يعتمد على المسحات، ولكن يعتمد على الأعراض الإكلينيكة وصورة الدم، وبعض تحاليل الدم بالإضافة لآشعة مقطعية.