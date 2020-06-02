بعد الهجوم عليه.. راندا البحيري تدافع عن هنيدي: "متردش على ناس بتكرهنا"

دافعت الفنانة راندا البحيري عن الفنان محمد هنيدي، بعد الهجوم عليه لعدم حضوره جنازة حسن حسني، ليضطر هنيدي أن يعلن مرضه، الذي كان يخفيه بإجرائه عملية تركيب دعامات في القلب.

وقالت راندا في منشور عبر حسابها الشخصي بـ"فيس بوك": "ألف سلامة عليك يا حبيب الكل، بس السؤال هو إحنا ليه بنبرر؟ ليه بنرد على الناس إللي كارهانا وعايزة تكسرنا وتوقعنا؟ وبعدين هو مش فيه إجراءات وقرارات خدتها الدولة بعدم التجمع، وقالوا بالذات في الجنازة والأفراح والحاجات دي الناس بتكون لازقه في بعض، وهيصلوا وهيقربوا كلهم من بعض، يعني يا أستاذ هنيدي يا حبيبي، أنت كده كده مش مطالب تماما أنك تروح، بل أنه كان هيبقي غلط كبير إن ده يحصل، ويحصل تجمهر، ألف سلامة على قلبك يا نجم النجوم".