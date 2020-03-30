راندا البحيري تنشر صورة من طفولتها: "بصة ممثلة"

حرصت الفنانة راندا البحيري على نشر صورة لها من طفولتها عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "البحيري": ما هو بصراحة طبيعي بالبصة دي أطلع ممثلة.

وتنتظر راندا البحيري، طرح فيلم "أسوار عالية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض، حيث تجسد من خلاله فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها.

"أسوار عالية" تدور أحداثه حول تتبع مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري، متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرِج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس، وهو من بطولة أحمد العوضي ورانيا يوسف وراندا البحيري.