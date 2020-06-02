فيديو.. متظاهرون في أمريكا يقتحمون مركز سيارات مرسيدس وإضرام للنيران

وثق مقطع فيديو، اقتحام متظاهرين في الولايات المتحدة، مركز لبيع سيارات مرسيدس الفارهة.

وكتب المتظاهرون، عبارات معبرة عن غضبهم من قتل الشرطة الأمريكية لجورج فلويد، ثم أحرقوا عددا كبيرا من السيارات.

وسيطرت الفوضى على الأمور داخل المركز، كما سمع دوي طلقات نارية خارجه، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله يوم الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات في الولايات المتحدة، أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

وتحولت بعض المظاهرات إلى عنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، من أجل إعادة فرض النظام.