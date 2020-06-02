الحكومة: تخصيص خط ساخن لكل محافظة للإبلاغ عن مصابي فيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحافظين سيعملوا على توافر رقم ساخن لكل محافظة، وسيكون مخصص للإبلاغ عن شكاوي كورونا، والاستفسارات الخاصة بالفيروس، لافتا إلى أن الرقم الساخن 105 ما زال يعمل، لكن لكثرة الضغط عليه، تم تخصيص رقم ساخن لكل محافظة على حدا، لتخفيف الضغط على الرقم 105.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه في حالة أن الرقم الساخن المخصص للمحافظة لا يعمل أو لم يتم الرد عليه، يتم الانتقال للرقم الأساسي 105، بالإضافة لمنظومة الشكاوى الحكومية، التي تلقت تكليفات من رئيس الوزراء، وستظل تعمل على استقبال شكاوى كورونا.

وتابع: أنه تم تنفيذ التطبيق الجديد "صحة مصر"، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، ومن خلال بياناتك الشخصية والسرية، التي لا يعلم أحد عنها شيء، تستطيع أن تسجل بياناتك ورقم الهاتف، بالإبلاغ أن لديك حالة مصابة بكورونا، وسيتم الاتصال بك والضغط على هذه الوسائل كبير، لذلك نحاول أن ننوعها بقدر الإمكان.