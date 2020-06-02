الوزراء: أدخلنا 320 مستشفى جديد للعزل... وتوقعنا الأرقام الحالية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل اجتماعات المجموعة الطبية التي يعقدها رئيس الوزراء عن أزمة كورونا، يكون متواجد فيها رئيس هيئة الإمداد الطبي المسؤولة عن تزويد كل مستشفيات مصر بالخدمات والمهمات والمستلزمات، والتأكيد دائما من رئيس مجلس الوزراء، على توافر هذه المستلزمات بكميات كافية، لا تقل عن أسبوعين في كل محافظة ومستشفى.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أننا لاحظنا أنه أحيانا تكون هذه المستلزمات موجودة بالفعل في مخازن المستشفى، لكن لا تسلم للأطقم الطبية، وأبدى رئيس الوزراء إنزعاجه الشديد بهذا، ووجه بعلاج ذلك من خلال اللجان التي سيتابعها المحافظين، للتأكد من توافرها وتوزيعها على الأطقم الطبية.

وتابع: أننا توقعنا الأرقام الحالية، والأسبوعين الحاليين لذلك قبل عيد الفطر، أدخلنا 320 مستشفى جديد، تعمل كمستشفيات للعزل، وجار إرسال المزيد من المستشفيات، لتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية.

واستكمل، أننا توقعنا هذه الأرقام، وإضافة هذه المستشفيات عمل على حل أزمة كبيرة، وخفف الضغط خاصة المجموعة الأولى من المستشفيات، التي كانت تعمل بالفعل في العزل، التي وصلت نسبة الأشغال بها 85%، وإذا كانت وصلت هذه النسبة بدون إدخال مستشفيات جديدة، كنا سنكون في أزمة حقيقية.

وأكد، أن إجراءات الحكومة كلها استباقية، ونتحسب بشدة الأسبوعين المقبلين بكل تأكيد، على توجيه المحافظين بضرورة إبلاغ بأي نقص، وعلى الفور يتم إبلاغ رئيس الوزراء، لأن الأسبوعين المقبلين سيكونا حازمين في هذا الأمر.