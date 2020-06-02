عضو الوطنية للإعلام ينعى المخرج علاء النجار: رحمك الله يا صديقي

نعى محمد هلال، رئيس قناة "القاهرة" بالهيئة الوطنية للإعلام، المخرج علاء النجار، الذي وافته المنية، قبل قليل، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "هلال"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استيقظت فى ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، على اتصال تليفونى من الزميل الخلوق والمهذب المخرج علاء النجار، يخبرنى بإصابته بفيروس كورونا، وأنه معزول فى البيت، ويعتذر عن العمل في الفترة المقبلة.. فتمنيت له الشفاء العاجل، والعودة للعمل قريبًا بسلامة الله".

وتابع: "الآن.. وفى أقل من ثمان وأربعين ساعة على هذا الاتصال.. جاءنى خبر وفاته.. رحمك الله يا صديقى المحترم، وأسكنك فسيح جناته، وألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان".