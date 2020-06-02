بعد شفائه وزوجته من كورونا.. مدير حميات دمنهور: سنتبرع بـ"بلازما الدم"

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو يتابع العمل بالمستشفى بشكل مستمر، من خلال المرور على كل الأقسام ولم يلزم مكتبه.

وتابع: "أنا لازم أطمن على المرضى والطاقم الطبى.. ونحن نعمل منذ فترة كبيرة، على فرز المرضى، وأهم شيء عندى هو حماية الطاقم الطبى اللى معايا، علشان أقدر أخدم الناس".

وأضاف "هواش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "يوم الجمعة الماضية، باشرت العمل منذ الساعة الثامنة صباحا، وفى تمام الساعة السادسة، شعرت بتعب شديد، وعملت مسحة على الفور، وقعدت فى عربيتى لحين ظهور نتيجة المسحة، حتى لا أختلط بأحد، وبعد تبين إيجابيتها اتبعت البروتوكول العلاجى".

ولفت "هواش"، إلى أن زوجته ظهرت عليها الأعراض، عقب إصابته بيوم، واتبعت أيضاً البرتوكول العلاجى، مشيراً إلى أنه عزل نفسه وزوجته وأبنائه منزلياً.

وواصل: "الحاجة الوحيدة اللى كنت خايف منها هم جيراني، لكن الحمد الله ناس منهم، وضعوا لى ورود على باب الشقة وراسلونى لكى يطمئنوا على صحتى".

وأكد مدير مستشفى حميات دمنهور، أنه سيتبرع ببلازما الدم الخاص به وزوجته، عقب شفائهما من فيروس كورونا المستجد.