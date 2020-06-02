التعليم العالي أكد خطورته.. ماذا يعني وصول معدل نمو كورونا لـ6.5%؟

توقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 40 ألفا في الفترة من 10 لـ13 يونيو، قائلا: "قد نصل إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الحالي".

وأشار عبدالغفار خلال استعراضه مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد عبر فيديو مسجل له، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنّه معدل نمو انتشار فيروس كورونا في مصر، وصل لـ6.5%، بعد أن انتظم بمعدل 5.5%، ما ذا نعني تلك النسبة وما دلالة هذا التغير.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد السنوسي رئيس قسم الفيروسات بكلية الطب في جامعة القاهرة، إن تلك النسبة متغيرة مع الوقت وهي مهمة جدا لأنه يبني عليها افتراضيات عديدة فيما يخص الوباء التاجي.

وأضاف "السنوسي" لـ"الوطن"، أن معدل النمو، هو النسبة التي ينتشر ويزداد بها الفيروس في مصر، فمعنى أن معدل النمو كان 5.5% وازداد إلى 6.5%، هو أن نسبة انتار الفيروس ارتفعت 1% وهو مؤشر غير إيجابي.

وأشار أستاذ الفيروسات، إلى أن معدل النمو يتم من خلاله حساب أعداد المصابين المتوفعة للأيام المقبلة افتراضيًا والتي لازالت غير مكتشفة بعد، وأيضًا عدد حالات الوفاة الكلية، لافتًا إلى أن ذلك يحدث بالتعاون مع بعض العوامل مثل الاثمار الناعية ورصد التجمعات.

كما أوضح أن معدل نمو كورونا في مصر يعتبر طبيعيًا بالنسبة للعالم، حيث إن هناك بلاد ازداد بها المعدل بشكل غير طبيعي مثل البرازيل وأمريكا، على الرغم من فرضها للحظر الكامل، ولكن لا تزال مصر تحتفظ بتلك النسبة التي تقل وتزداد من آونة لأخرى، ولكنها لحسن الحظ والتخطيط المحكم لا تشهد انفراجة.