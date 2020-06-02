وزير الأوقاف: إخراج الزكاة لعلاج المرضى وتجهيز المستشفيات من الأولويات

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المصريين لإخراج زكاتهم لعلاج المرضى ودعم المستشفيات والجيش الأبيض في حربه ضد كورونا.

وقال الوزير، في بيان له، إخراج الزكاة لعلاج المرضى وتجهيز المستشفيات، من أولى الأولويات، والتوسع في الصدقات واجب الوقت.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرح بأنه وجه إدارة مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها، وبالمعايير والضوابط التي تحددها، وأن الأولوية ستكون بالطبع لأبناء الوزارة، والعاملين بها، مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي في ضوء عناية وزارة الأوقاف بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال، وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن.

وأكد الوزير، على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة، تحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف، يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.

تدعم الوزارة علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية، من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة عن 35% من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا، نسبة الـ65%، على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما، فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى.

واختتم الوزير بيانه، بالدعاء لمصر، قائلا: نسأل الله عز وجل، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.