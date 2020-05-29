وزير الأوقاف ينعي الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء.

وقال الوزير، في بيان له: بخالص الحزن والأسى ينعي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الجليل رحمه الله و أحسن مثواه.