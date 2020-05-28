وزير الأوقاف السعودي: مساجدنا في أحسن حال وجاهزة لاستقبال المصلين

قال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة بالسعودية، إن المساجد جاهزة لاستقبال المصلين، حيث جرى عمل اللازم بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف خلال حواره مع فضائية العربية: "المساجد في أحسن حال ومهيئة لاستقبال المصلين، ونقوم على قدم وساق على إكمال ما لم يكتمل وتهيئتها بما يلزم ويمكن المصلين من الصلاة بارتياح واستقرار نفسي".

وأردف: "قمنا بأعمال احترازية مهمة للغاية، أعدها علماء معنيين بالصحة وأقرتها الهيئة العليا لمكافحة وباء كورونا، وننفذ التعليمات التي تردنا من أصحاب الاختصاص الطبي والصحي".