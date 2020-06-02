محمد عبدالعظيم: فريق عمل مسلسل بـ100 وش كله دمه خفيف

تحدث الفنان محمد عبدالعظيم، الذي شارك في مسلسل بـ100 وش، عن المواقف الكوميدية التي حدثت خلال المسلسل، قائلا: "فريق العمل كله دمه خفيف، لديهم القدرة على الإرتجال، وبيفاجئوني، وأشقياء، خصوصا آخر العنقود بتوع العصابة، زينب وحسن وإسلام".

وأضاف عبدالعظيم، خلال حواره مع الإعلاميات مني عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن "أول انهيار ضحك حدث خلال الكواليس، هو لما حسن قال جملة ملهاش علاقة بالعصابة خالص، فرد آسر عليه من خلال أفيه هو أنت معانا في العصابة، واليوم ده باظ من كتر الضحك".

وتابع: "هناك الكثير من هذه الأشياء الكوميدية التي كانت تخرج على الهواء، بالإضافة إلى أن مشهد اليوجا الذي أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، خلال عرض المسلسل، يرجع لأنه كان يمارس اليوجا والرياضة، ولديه خلفية والقدرة على عملها بشكل كوميدي، وأنه لم يؤديها بشكل جيد لأنها كانت في سياق الكوميديا".