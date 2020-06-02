"الإسكان" تمنح تيسيرات للإعفاء من غرامات التأخير لوحدات المدن الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجارى، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أن ذلك طبقاً لما يلي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

فيما أشار المهندس محمد أنور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسري على من صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

وأوضح أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: (أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسري هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان).