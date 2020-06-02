أمين الأمم المتحدة يحث على سلمية الاحتجاجات في الولايات المتحدة

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأمريكيين على الاحتجاج بشكل سلمي، كما دعا الزعماء الأمريكيين والسلطات للإنصات لهم والتحلي بضبط النفس.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين، "يجب الإنصات إلى المظالم، لكن يتعين التعبير عنها بطرق سلمية ويجب على السلطات أن تتحلى بضبط النفس في الرد على المظاهرات"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "في الولايات المتحدة، كما هو الحال في أي بلد آخر، التنوع ثراء وليس تهديدا، لكن نجاح المجتمعات المتنوعة في أي دولة يتطلب استثمارا هائلا في الترابط الاجتماعي".

وبخصوص اتهام الشرطة باستخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين، صرح دوجاريك بأنه يتعين التحقيق في جميع الوقائع.

وأردف قائلا: "نقول دوما إن قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم بحاجة لتلقي تدريب كاف على مراعاة حقوق الإنسان، كما أن هناك ضرورة للاستثمار في الدعم الاجتماعي والنفسي للشرطة حتى تتمكن من أداء عملها كما ينبغي".

وجاءت تصريحات دوجاريك ردا على موجة المظاهرات التي خرجت بالولايات المتحدة بعد مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية يدعى جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة في منيابوليس قبل أسبوع، وتصاعدت حدة بعض الاحتجاجات التي كانت سلمية بشكل كبير لتتحول إلى اضطرابات في العديد من المدن.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI التحقيق في مقتل فلويد، لكنه لم يدل بتصريحات علنية مهمة للتخفيف من حدة الأزمة، وكتب عددا من التغريدات وصف فيها المتظاهرين بأنهم "بلطجية" وحث رؤساء البلديات وحكام الولايات على أن يكونوا أكثر صرامة وهدد باستخدام الجيش ضد المحتجين.