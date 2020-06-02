باحث أمريكي بمعهد واشنطن: هناك استغلالا سياسيا لأزمة مقتل جورج فلويد

قال جوزيف براودي، الباحث الأمريكي بمعهد واشنطن، إن ما يحدث في الولايات المتحدة، أمر مقلق للأمريكيين بأكملهم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن هناك استغلال سياسي لأزمة مقتل جورج فلويد، حيث هناك شحن للكراهية والفتنة من كل الجوانب، فضلا عن تدخل حركات مسلحة في التظاهرات التي بدأت سلميا.

وأعرب براودي، عن أمنتيه بأن تسود روح التسامح الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن آثار أحداث الشغب الجارية ستؤثر بدرجة ما على العملية الانتخابية المقبلة.

واستكمل جوزيف براودي، أن نصف الشعب الأمريكي يدعم ترامب، وشريحة أخرى ترى أن تصريحاته عنصرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار انتهاك حقوق الإنسان خلال تعامل الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين.

وأشار جوزيف لعمليات السرقة والنهب التي حدثت في الولايات المتحدة على خلفية الحادث العنصري، قائلا: إن هذه الأمور حدثت من قبل، على خلفية بعض الحوادث في التسعينيات.